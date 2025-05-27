Donald Trump: Putin ateşle oynuyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik dikkat çekici bir çıkış yaptı.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

Putin’in anlamadığı bir şey var: Eğer ben olmasaydım, Rusya çok daha büyük felaketler yaşardı. Gerçekten çok kötü şeyler… Şu an yaptığı ise adeta ateşle oynamak.