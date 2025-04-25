Donald Trump: Rusya'nın Ukrayna'yı ele geçirmemesi büyük bir taviz

AA & Ensonhaber

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'yi Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının Rusya ile ilgili sorularını cevapladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarını durduracağına inanıp inanmadığının sorulması üzerine Trump, "Evet, inanıyorum" yanıtını verdi.

Rusya-Ukrayna sürecinin anlaşmayla sonuçlanmasına ilişkin, "Benim bu konuda bir son tarihim var ve bunun hızlı olmasını istiyoruz" ifadesini kullanan Trump, Rusya'nın Kiev'e yönelik son saldırılarından hiç memnun olmadığını açık bir şekilde dile getirdi ve bu saldırıların tam da barış görüşmeleri sürerken yaşanmasının kötü olduğunu belirtti.

Rusya'nın Kiev'e saldırılarını, "Bundan memnun değilim, barış müzakerelerinin tam ortasındayken füzeler ateşlendi ve ben bundan memnun değilim" ifadesiyle yorumlayan Trump, Rusya'ya bu saldırılarını durdurma ve barış anlaşmasına yönelmesi konusunda 'çok ciddi baskı yaptıklarını' vurguladı.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'YI ELE GEÇİRMEMESİ BÜYÜK BİR TAVİZ"

"Barışa daha yaklaşmak için Rusya bugüne kadar ne gibi tavizler verdi?" şeklindeki bir soruya yanıt veren Trump, "Savaşı durdurmak ve tüm ülkeyi ele geçirmekten vazgeçmek, bunlar (Rusya'nın verdiği) oldukça büyük tavizler" dedi.

İki tarafın da anlaşmayı kabul edeceğine inandığını söyleyen Trump, bir an önce savaşın sona erip anlaşmanın imzalanmasını umduğunu belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki Kırım anlaşmazlığı konusuna da değinen Trump, bu konuda eski başkanlar Barack Obama ile Joe Biden'ı suçladı.

Trump, "ABD, yıllar önce Obama döneminde Kırım'dan vazgeçti, bu büyük bir olaydı. Bu benim savaşım değil, bu Biden'ın savaşı. Ben sadece yangını söndürmeye çalışıyorum" ifadesini kullandı.

BARIŞ ANLAŞMASININ İMZALANMASI ÇAĞRISI

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Kiev'e düzenlenen saldırıya ilişkin paylaşımda bulunmuştu.

Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarından memnuniyet duymadığını belirten Trump, "Vladimir, dur! Haftada 5 bin asker ölüyor" ifadesini kullanarak barış anlaşmasının imzalanması çağrısında bulunmuştu.