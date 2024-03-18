Donald Trump: Seçilmezsem ülkede toplu kıyım yaşanacak Trump, seçimleri kaybetmesi durumunda yaşanabileceklerle ilgili tezler öne sürdü. Biden'ın ekibi, kullanılan ifadelere tepki gösterdi.

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AA

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 5 Kasım'da seçilmemesi halinde ülkede meydana gelebilecek olaylarla ilgili iddialarda bulundu.

Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump, Çin'in ABD'de otomobil sektörü üzerindeki etkisinin, seçilmediği takdirde artacağını öne sürdü.

Trump, böyle bir durumda ülkenin ekonomik buhrana gireceğini öne sürerek, "Ülkede toplu kıyım olur." uyarısında bulundu.

NBC News'ün haberine göre, Trump, Ohio'da yaptığı konuşmada, seçimlerin yanı sıra Çin'in ABD'de otomobil sektörüne ve ekonomiye etkisini değerlendirdi.

"Yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız"

Arkadaş olduklarını belirttiği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e seslenen Trump, şöyle konuştu:

Şu an Meksika'da inşa ettiğiniz dev otomobil üretme tesislerinde Amerikalıları çalıştırmayacaksınız ve o araçları bize satmayacaksınız.



Eğer seçilirsem, sınırdan geçen her araca yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız ve hiçbirini satamayacaksınız.

"Ülkede toplu kıyım yaşanacak"

Trump, 5 Kasım'da başkan seçilmediği takdirde ülkenin ekonomik buhrana gireceğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

Ülkede toplu kıyım yaşanacak ve en hafifi bu olacak. O arabaları satmayacaklar. Dev fabrikalar inşa ediyorlar.

'Kazanamazsak, bir daha seçim olmaz' yorumu

Düzensiz göçmenleri "insan olarak görmediğini" kaydeden Trump, şu yorumda bulundu:

Eğer bu seçim kazanılmazsa, ülkede bir daha seçim olacağından emin değilim.

Trump cephesi: Kıyım derken ekonomik buhranı kastetti

NBC'ye konuşan Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt, eski Başkan'ın "kıyım" ifadesiyle ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarının otomobil sektörü ve çalışanları için ekonomik buhrana sebep olacağını kastettiğini belirtti.

Biden'ın ekibi: Siyasi şiddet tehditlerini artırıyor

Biden'ın seçim kampanyası sözcüsü James Singer da bu ifadelere ilişkin açıklamasında, Trump'ın daha fazla insana ulaşmaya çalışmaktansa "siyasi şiddet tehditlerini artırdığını" ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)