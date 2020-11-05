Donald Trump: Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak

ABD'de oy sayımı sürerken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak!" dedi.

Amerika'da başkanlık yarışı tüm hızıyla devam ederken son saatlerde Demokratların adayı Joe Biden'ın üstünlüğü ortaya çıktı.

İlk açıklamasında posta yolu ile oy kullanılmasının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvuracağını söyleyen ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump, Twitter'dan 'Sayımı durdurun' çağrısı yapmıştı.

"SEÇİM GÜNÜNDEN SONRA GELEN OYLAR SAYILMAYACAK"

Trump yaptığı son açıklamada "Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak!" dedi.

TRUMP'TAN PENSİLVANYA AÇIKLAMASI

ABD'de devam eden seçimlerde Cumhuriyetçi Donald Trump, çağrılarına devam ediyor.

Trump şimdi de "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık." ifadesini kullandı.

TRUMP ŞİMDİ DE 'BİZ KAZANACAĞIZ' DEDİ

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, başkanlık yarışı devam ederken Twitter'ı aktif olarak kullanmakta kararlı.

Az önce paylaştığı mesajda, "Biz kazanacağız" diyen Trump, Biden'ın son kazandığı eyaletlerde mahkemeye gideceklerini söyledi.

Öte yandan Mahkemeye gideceklerini açıklayan Trump'ın kampanya yetkilileri Corey Lewandowski ve Pam Bondi, Pensilvanya- Philadelphia'da oy sayımının devam ettiği Kongre Merkezi'ne geldi.

"Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak."

"Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık"





"Biden'ın kazandığı son eyaletler hakkında seçim sahtekarlığı sebebiyle yasal itirazda bulunacağız. Birçok kanıt var, medyaya bakın. BİZ KAZANACAĞIZ. İlk önce Amerika"

