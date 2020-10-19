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Donald Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı

Donald Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki seçimleri kazanması için bir evanjelik kilisede kutsandı. Ayinde kilise liderleri, Trump'ın bir kez daha başkanlığı kazanacağını iddia etmesi dikkat çekti.