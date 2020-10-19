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Donald Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki seçimleri kazanması için bir evanjelik kilisede kutsandı. Ayinde kilise liderleri, Trump'ın bir kez daha başkanlığı kazanacağını iddia etmesi dikkat çekti.
- DHA
- 19.10.2020 - 15:51
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerini kazanabilmek için çeşitli yollar deniyor...
Donald Trump, şimdi de bir evanjelik kilisede kendini kutsattı.
"TANRI BANA DEDİ Kİ, BAŞKANINIZIN İKİNCİ KEZ KAZANMASINI SAĞLAYACAĞIM"
Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise liderleri, "Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım'" gibi ifadeler kullanırken tanrının bunun için gereken kuvvet ve dayanıklılığı Trump'a vereceğini de sözlerine ekledi.
Donald Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı- İZLE
160 DOLARLIK BAĞIŞTA BULUNDU
Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı.
Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi.