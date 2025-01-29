Donald Trump, Suriye'deki ABD askerlerini çekmeyi planlıyor

AA & Ensonhaber
Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin Suriye'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin İsrail yönetimine mesaj ilettiği belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının Tel Aviv'e bildirildiği öne sürüldü.
İSRAİL'DE ENDİŞEYE YOL AÇTI
Trump'ın Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi.
Haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi de etkileyeceği aktarıldı.
KAN'ın haberine ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.
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