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Haber Merkezi

Donald Trump, Orta Doğu turuna çıktı.

Bu kapsamda da Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan’a geldi.

ABD Başkanı Trump'ın, ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’na katılması bekleniyor.

Oldukça yoğun bir programı olan Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden göze çarpacak detaylar gelmeye de başladı.

KAHVE İKRAMI GELDİ, İÇMEDİ

Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Donald Trump, kendisine ikram edilen kahveyi içmeyi tercih etmedi.

Fincana önce tepeden bakan Trump, içmedi ve uzun süre elinde tutmak zorunda kaldı.

İkram kahveyi geri nasıl göndereceğini de bilmeyen Trump'ın yüz ifadesindeki şaşkın bakışları, kameralara yansıdı.

ZİYARETİN DETAYLARI

Trump'ın ziyaretinde, ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.

ABD basına göre Trump, Suudi Arabistan’dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.

Ziyaret süresince ABD ve Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.

ABD Başkanı, Suudi Arabistan yetkilileriyle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.

GAZZE DE MASADA OLACAK

ABD-İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen’deki Husilerin durumu, Gazze’de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.