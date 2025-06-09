Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta yaşanan olaylar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Olayları yatıştıramayan Trump, şimdi ise bir başka konuyla gündemde.

Donald Trump, New Jersey eyaletinden ABD'nin başkenti Washington'a dönmek üzere başkanlık uçağına binecekti.

Yanında Dışişleri Bakanı Marco Rubio da vardı.

TÖKEZLEDİ

Donald Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra uçağın merdivenlerini tırmanmaya başladı.

Ancak kısa süre sonra düşme tehlikesi yaşadı.

Trump'ın tökezlediği o anlar kameralara yansıdı.

RUBIO'NUN DA BAŞINA GELDİ

Benzer bir durum Rubio'nun da başına geldi.

O da uçağın merdivenlerini tırmanırken düşme tehlikesi yaşadı.

BIDEN'A ELEŞTİRİ

Görüntüler, ABD'nin önceki başkanı Joe Biden'ın uçak merdivenlerinden düştüğü anları akıllara getirdi.

Trump, bu görüntülerin ardından Biden'a yönelik "Ayağını kaldıramıyor." demişti.

Adile Topçu
Adile Topçu
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