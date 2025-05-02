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Başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden itibaren attığı adımlarla tüm dünyanın tepkisini çeken Donald Trump, şimdi de Beyaz Saray'a dini geri getirmeyi öngören yeni bir düzenlemeyi tanıttı.

Hedefine bu kez "kilise-devlet ayrımı" ilkesini koyan Trump, dini özgürlükler komisyonunun kurulmasını öngören kararnameye imza attı.

ABD'li yetişkinlerin dindarlıktan uzaklaştığına dikkat çeken Trump, devlet ve din işlerinin beraber yürütülmesi yönünde açıklamalarda bulundu.

"KİLİSE VE DEVLET İŞLERİ AYRILSIN DİYORLAR"

Beyaz Saray'ın bahçesinde Hristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamlarının da katıldığı imza töreninde, Amerikan dini değerlerinin toplumsal yapı içinde en önemli yere sahip olduğunu ifade eden Trump, şöyle konuştu:

"Beyaz Saray'da daha önce böyle bir şey hiç yapılmadı. Başka hiçbir başkan buna izin vermedi. Kilise ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini söylüyorlar. Ben de, 'Tamam, hadi bunu bir kereliğine unutalım' dedim.

"ÜLKEMİZE DİNİ GERİ GETİRİYORUZ"

Ancak ayrılık olsun ya da olmasın, siz şu anda Beyaz Saray'da olmanız gereken yerdesiniz. Biz ülkemize dini geri getiriyoruz ve bu önemli bir mesele."

"KOMİSYON BAŞKANI BÜYÜK BİR DİNDAR OLACAK"

Dizi Özgürlükler Komisyonu'na ilişkin açıklama yapan Trump, başkanın, "inanılmaz bir politikacı" ve "büyük bir dindar" olarak tanımladığı Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick olacağını söyledi.

YAHUDİ KARŞITLIĞIYLA MÜCADELE MESAJI VERDİ

Donald Trump, kararname ile kurulacak 'dini özgürlükler komisyonu' ile ABD'deki tüm dinlerin özgürce yaşanabilmesi, ancak bununla beraber özellikle antisemitizmle mücadele edilmesi yolunda önemli bir adım attıklarını ifade etti.

MÜSLÜMAN DİN ADAMI DA KONUŞMA YAPTI

Trump'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen bir Hristiyan, bir Yahudi ve bir Müslüman din adamı, dua etti. Trump'ın "İmam Habeş" ismiyle kürsüye davet ettiği Amerikalı Müslüman din adamı, "ulusal ve küresel barışı" içeren bir dua etti.

Daha sonra hazırlanan masada başkanlık kararnamesine imza atan Trump, dini özgürlükler komisyonunun Amerika için önemli bir adım olduğunu söyledi.