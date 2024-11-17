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Haber Merkezi

UFC 309’da dünya ağır siklet kemeri için karşı karşıya gelen Jon Jones ve Stipe Miocic, New York’un ünlü Madison Square Garden’ında kozlarını paylaştı.

Bu maçta ise iki önemli isim vardı...

Amerika'nın 47. Başkanı Donald Trump, bir yandan kabinesini açıklıyor bir yandan ise seçim zaferini kutlamaya devam ediyor.

Kamala Harris'i yenen ve tarihe geçen Trump'ın şu sıralar en büyük destekçisi ise Elon Musk...

Trump, destekçisi Musk'ı da yanına alarak, New York'taki büyük Ultimate Fighting Championship (UFC) şampiyonasına gitti.

TRUMP VE MUSK'A COŞKULU KARŞILAMA

İkili şampiyonanın yapılacağı alana girerken, coşkulu bir karşılama oldu. Trump'ın etrafını saranlar, "ABD" sloganları atmaya başladı. Donald Trump ise kendisine gösterilen yoğun sevgiye karşılık vermeyi ihmal etmedi.

TOPLAM 5 MAÇ İZLEDİ

Trump, maçın sunucusuyla selamlaştı ve UFC yöneticisi Dana White’a sarıldı. Uzun süre salonda kalan Trump, toplam 5 maçı Elon Musk ile birlikte izledi.

ŞAMPİYONLUK KEMERİ TRUMP'A GELDİ

UFC Şampiyonu Jon Jones, ağır siklet şampiyonluk kemerini Donald Trump'a verdi.

İkili o anlarda uzun uzun sohbet ederken, salonda ise yoğun bir alkış sesi duyuldu.

TRUMP VE MUSK'A KABİNE ÜYELERİ DE EŞLİK ETTİ

Musk'ın yanı sıra, Trump’ın yönetiminde görev alması beklenen isimler, salonda yerini aldı. Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr., istihbarat servislerinin başına gelmesi planlanan Tulsi Gabbard, Hükümet Verimliliği Bakanlığı’na getireceği Vivek Ramaswamy ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da etkinlikteydi.