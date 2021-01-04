Donald Trump ve Joe Biden, Georgia'da miting düzenleyecek

Senato yarışının kızıştığı eyalette, Trump ve Biden son kozlarını oynayacak.

ABD'de başkanlık seçimlerinin son durağı Georgia eyaleti olacak.

Eyalette senatör olabilmek için Demokratlardan Raphael Warnock ve Jon Ossoff, Cumhuriyetçilerden David Perdue ve Kelly Loeffler yarışıyor.

3 Kasım'da yapılan seçimlerde eyalette hiçbir aday yüzde 50 barajını aşamadı, seçimler ikinci tura kaldı ve salı günü gerçekleştirilecek.

MEVCUT DURUMDA CUMHURİYETÇİLER ÜSTÜN

Halihazırda Senato'da 50'ye 48 Cumhuriyetçilerin üstünlüğü bulunuyor. Senato'daki çoğunluğu sağlamak, Kongre'deki güç dengeleri açısından önemli.

Hal böyleyken mevcut başkan Donald Trump, Senato'yu partisinin elinde tutabilmek için bugün Georgia'ya giderek, seçmenlerle buluşma kararı aldı.

BIDEN'IN HEDEFİ 50-50 EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK

Sandalye sayısını 52'ye çıkarmak için çabalayan Trump, böylece 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak Joe Biden'ın girişimlerini Senato'da engelleyebilecek.

Biden ise Senato'da eşitliği sağlayabilmek için söz konusu eyalette miting düzenleyecek.

Senatörler arasında 50-50 dengesi oluşması halinde yaşanabilecek bir anlaşmazlığa başkan yardımcısı Kamala Harris müdahale edecek. Bu da Senato'da Demokratların üstünlüğü olacağı anlamına geliyor.