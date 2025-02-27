Donald Trump, Venezuela'ya sağlanan petrol muafiyeti anlaşmasını iptal etti

AA

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yüzünden Rus petrolüne uygulanan ambargo, ABD'yi yeni arayışlara itmişti.

Joe Biden döneminde ABD yönetimi, 26 Kasım 2022'de Venezuela petrolünün satışına ilişkin yaptırımları hafifleten bir muafiyet anlaşmasına imza atmıştı.

TRUMP GELİNCE MUAFİYET SONA ERDİ

Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığının, anlaşmaya destek için petrol devi Chevron’a, Venezuela petrollerini çıkarılması konusunda sınırlı şekilde izin verdiği bildirilmişti.

Donald Trump'ın gelişiyle birlikte petrol muafiyeti rafa kalktı...

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Biden döneminde ABD ile Venezuela arasında imzalanan anlaşmaları sona erdirdiğini duyurdu.

"SAHTEKAR BİDEN'IN VERDİĞİ İMTİYAZLARI SONA ERDİRİYORUZ"

Trump, "Sahtekar Joe Biden'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya 26 Kasım 2022 tarihli petrol anlaşması ve Maduro rejimi tarafından yerine getirilmeyen seçimlerle ilgili olarak verdiği imtiyazları sona erdiriyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, iki ülke arasında esir takasına ilişkin 2023'te imzalanan takas anlaşmasını da feshettiğini belirtti.