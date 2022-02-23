Donald Trump, Vladimir Putin'in ayrılıkçı bölgeleri tanıma planını övdü

ABD'nin eski lideri Trump, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik hamlesini değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhanks'ın bağımsızlığını tanımasına ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'tan destek açıklaması geldi.

Trump, katıldığı bir podcast yayınında, "'Bu dahiyane' dedim. Putin, Ukrayna'nın büyük bir bölümünü (bağımsız) ilan etti. Bu harika." diye konuştu.

"NE KADAR AKILLICA"

Putin'in girişimine ilişkin izlenimlerini aktaran Trump, "'Ne kadar akıllıca' dedim. Bu şimdiye kadar gördüğüm en güçlü barış gücü." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Rusya lideri hakkında övgü dolu ifadeler kullanması dikkat çekti. ABD'nin eski Başkanı, "İşte çok deneyimli bir adam. Onu çok iyi tanıyorum. Çok çok iyi." dedi.

"BEN GÖREVDE OLSAYDIM..."

Trump, söz konusu yayından önce yaptığı açıklamada ise kendisi görevde olsaydı Rus askerlerinin Ukrayna'ya doğru ilerlemesinin söz konusu olmayacağını iddia etti.

"PUTİN'İ ÇOK İYİ TANIYORUM"

"Düzgün bir şekilde ele alınsaydı, Ukrayna'da şu anda yaşanan durumun hiç olmaması için kesinlikle hiçbir neden yoktu. Vladimir Putin'i çok iyi tanıyorum ve şu anda yaptığını Trump yönetimi zamanında asla yapmazdı, hiçbir şekilde." diye ekledi.

Trump'ın açıklamaları, halefi Joe Biden'ın ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını açıkladığı sırada geldi.