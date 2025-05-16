Haber Merkezi

Başkanlığının ikinci döneminde 10 trilyon dolarlık yatırım toplamayı hedeflediklerini belirten ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

Trump, Suudi Arabistan'da 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü, Katar'da da 1,2 trilyon dolarlık ekonomik iş birliği taahhüdü aldı.

1,4 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Üçüncü durağı olan BAE'de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelen Trump, baş başa görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada ise BAE'nin ABD'ye on yılda yapacağı 1,4 trilyon dolarlık yatırım için teşekkür etti.

"BANA SADECE BİR DAMLA VERDİLER"

Burada Trump'a, 'gezegendeki en yüksek kaliteli' olarak tanımlanan bir damla petrol hediye edildi.

Hediyeye esprili bir dil ile karşılık veren Trump, "Bu, gezegendeki en yüksek kaliteli petrol. Ve bana sadece bir damla verdiler. Bu yüzden pek memnun değilim. Hiç petrol almamaktan iyidir, hayal edebiliyor musunuz? Her neyse, ama bu gerçekten muazzam." ifadelerini kullandı.