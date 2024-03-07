Donald Trump'ın 34 yaşındayken kullandığı ifadeler yeniden gündemde Trump, yıllar önce ABD Başkanlığı konusunda yöneltilen soruya verdiği yanıtla tekrar konuşuluyor.

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ensonhaber.com

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olması beklenen Donald Trump'ın, yıllar öncesine ait bir röportajı tekrar gündeme geldi.

Trump, 34 yaşındayken verdiği bir mülakatta, kendisinin başkanlığa aday olacağını düşünmediğini söylüyor.

Ülkesinde bu görev için "çok yetenekli" insanların varlığından söz eden Trump, çoğu insanın siyasetten çekindiğini belirtiyor.

"ABD Başkanı olacağıma inanmıyorum"

Trump, "ABD Başkanı olmayı ister misiniz?" sorusunu şu yanıtı veriyor:

Olacağıma gerçekten inanmıyorum ama bu işi yapabilecek birinin olmasını isterim.

"Siyasetten ürküyorlar"

Soruyu yönelten muhabir, yetenekli çoğu insanın aday olmadığını çünkü siyasetten ürktüğünü anlatıyor. O sırada Trump, "Bu bir utanç, öyle değil mi?" şeklinde karşılık veriyor.

O dönemde 34 yaşında olan Trump, "Çoğu yetenekli insan aday olmuyor. Bu da ülke hakkında çok üzücü bir eleştiri." diyor ve bu insanların büyük şirketlerin başında olduğuna vurgu yapıyor.

"Hayatımı bu ülkeye adarım ama..."

Trump, "Neden sizin gibi biri aday olmuyor? Paranız var. 34 yaşındasınız ama çok şey başardınız." şeklindeki soruyu şu şekilde yanıtlıyor: