Donald Trump'ın Adalet Bakanı adayı Pam Bondi'ye onay

AA & Ensonhaber

ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Donald Trump'ın aday gösterdiği Pam Bondi'nin Adalet Bakanı olması için 54 senatör evet, 46 senatör ise hayır oyu kullandı.

Böylece Bondi, ABD'nin yeni Adalet Bakanı oldu.

Eski Florida Başsavcısı pozisyonunda ilk kadın olarak görev yapan Bondi, Trump’a 2016 seçimlerinden bu yana destek verdi.

TRUMP'IN AVUKATLIĞINI YAPTI

Trump'ın ilk azil davasında avukatlık yapan Bondi, ABD'deki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına yapılan itirazları destekledi.

Bondi daha sonra 2021'den bu yana muhafazakar politikalar geliştiren ve destekleyen sağcı bir düşünce kuruluşu olan America First Policy Institute'da Trump'ın Eğitim Bakanlığı'na aday gösterdiği Linda McMahon ve diğer Trump müttefikleriyle birlikte çalıştı.