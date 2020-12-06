Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı saniye saniye görüntülenirken, protestocuların acımasızca birbirlerini yaraladığı gözlendi.

Donald Trump'ın, ABD’de siyahi George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoları "provoke etmekle" suçladığı ve "terör örgütü" olarak tanıdığını açıkladığı Antifa üyeleri ile kendi destekçileri, başkent Washington’da karşılaştı.

Bu karşılaşma sakin geçmedi. İki grubun üyeleri birbirine girdi.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde kadın ve erkek fark etmeksizin protestocuların acımasızca birbirlerine vurduğu anlar yer aldı.

Donald Trump’ın destekçileri ile Antifa örgütü üyeleri birbirine girdi İZLE

ANTİFA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

ABD’nin Minnesota eyaletinde geçtiğimiz 25 Mayıs'ta sokak ortasında bir polisin boynuna diziyle bastırması sonucu siyahi George Floyd'un yaşamını yitirmesi, ülkede dalga dalga yayılan protestolara yol açarken, protestolarda birçok iş yeri yağmalanmış, araçlar kundaklanmış, yeni ölümler meydana gelmişti.

O dönem ABD Başkanı olan Donald Trump ise bir taraftan Floyd için adaletin sağlanması gerektiğini söylerken, bir taraftan da göstericiler için, "Bunlar organize radikal sol gruplar, Floyd'un anısını kirletiyorlar. Onun anısı için şiddet son bulmalı. Bu kişiler, bu Antifa grubu, bunlar radikal sol kötü insanlar, bu şekilde hareket edemeyeceklerini onlara öğretmek gerek." yorumunda bulunmuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Trump, bu açıklamanın ardından Antifa’yı "terör örgütü " olarak tanıdığını açıklamıştı.

Bu gelişmelerle, özellikle Trump'ın başkan seçilmesinden sonraki toplumsal olaylarda sahalarda görülen Antifa'nın kimler olduğu ve kökünün nerelere dayandığı soruları akıllara getirmişti.