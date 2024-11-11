Donald Trump'ın tartışma yaratan diyet listesi

Haber Merkezi

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerle birlikte Beyaz Saray'ın kapılarını ikinci kez aralamıştı.

ABD'nin 47'nci başkanı olan Trump, birçok kesim tarafından eleştirilere maruz kalmıştı.

Özellikle yaşı ve görüntüsüyle çirkin saldırıların hedefi olan Trump, yeni bir tartışmanın odağı oldu.

DİYET LİSTESİ PAYLAŞILDI

Trump'a yakın kaynaklar, 78 yaşındaki başkanın diyet listesini sızdırdı.

Newsweek'in aktardığına göre, sabah kahvaltı yapmayan Trump'ın yemek alışkanlıkları sertçe eleştirildi.

AÇ KARNINA BAŞKANLIK YAPIYOR

Başkan Trump'ın günlük diyet programı ise şöyle:

KAHVALTI: Genellikle kahvaltı yapmaz. Çok aç olursa pastırma ve yumurta yer.

ÖĞLE: Çoğunlukla öğle yemeklerini de atlar. Yemek isterse köfteli sandviç tercih eder.

AKŞAM: 2 adet hamburger, 2 adet balıklı sandviç ve çikolatalı milkshake.

İÇECEKLER: Çoğunlukla kola, sık olarak alkol oranı yüksek soğuk içecekler tüketir.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU

Daha önce de sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla gündeme gelen Trump'ın, kola bağımlısı olduğu biliniyor.

Bir günde litrelerce kola tüketen Donald Trump'ın yeni diyet programı ise "eskisinden daha kötü" olarak yorumlandı.