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    Donald Trump'ın doktoru: Trump başkanlık görevini sürdürebilecek

    Donald Trump'ın doktoru: Trump başkanlık görevini sürdürebilecek

    ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından doktorundan, "Trump'ın başkanlık görevlerini sürdürebileceğini düşünüyorum" açıklaması geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 08:50
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    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bu kez de ABD'nin en tepesindeki isme bulaştı.

    TRUMP, KORONAYA YAKALANDIĞINI TWITTER'DAN DUYURMUŞTU

    ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte koronavirüse  yakalandığını açıkladı.

    Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu gece Melania Trump ve benim koronavirüs testim pozitif çıktı. İyileşme ve karantina sürecimize hemen başlayacağız. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz. "dedi.

    Donald Trump ın doktoru: Trump başkanlık görevini sürdürebilecek #1

    DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI: BEYAZ SARAY'DA KARANTİNADA OLACAKLAR

    Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından doktoru da açıklama yaparken, "Trump ve Melania Beyaz Saray’da karantinada olacaklar. Trump’ın başkanlık görevlerini sürdürebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Trump'ın danışmanı Hope Hicks'in de koronavirüse yakalanması üzerine Trump, koronavirüs testi yaparak kendisini karantinaya almıştı.

    Donald Trump ın doktoru: Trump başkanlık görevini sürdürebilecek #2

    Donald Trump ın doktoru: Trump başkanlık görevini sürdürebilecek #3

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