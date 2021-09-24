Donald Trump'ın ekibi Kongre Baskını ile ilgili ifadeye çağırıldı

Donald Trump'ın ekibi Kongre Baskını ile ilgili ifadeye çağırıldı

6 Ocak 2020'deki Kongre Baskını'na yönelik sürdürülen davada Temsilciler Meclisi Komitesi, Donald Trump'la ilişkili olan 4 kişiyi ifade vermeye çağırdı.

Geçtiğimiz sene Trump sempatizanları tarafından gerçekleştiren Kongre Baskını'nda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kongre Baskını’nı soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi Komitesi, eski Başkan Donald Trump’la ilişkili 4 kişiyi ifadeye çağırdığını açıkladı.

TRUMP'LA İLİŞKİŞİ KİŞİLERİN İFADE VERİLMESİ İSTENİYOR

Komite, yayınladığı yazılı açıklamada Trump yönetiminde görevli Beyaz Saray eski Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, iletişimden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Daniel Scavino, Savunma Bakanlığı eski yetkilisi Kashyap Patel ve Trump’ın eski danışmanı Stephen Bannon’dan 14 ve 15 Ekim tarihlerinde Kongre Baskını ve darbe girişimi iddiaları ile ilgili ifade vermelerinin talep edildiğini duyurdu.

Açıklamada, dört kişinin 6 Ocak ve öncesindeki günlerde Kongre Baskını ve seçim sonuçlarının değiştirilmesi konularında Trump ile iletişim içinde olduklarına dair iddialara da yer verildi.