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Haber Merkezi

Gazze'de katliam, dünyanın gündeminde...

İsrail ordusu uzun yıllardır Filistinlilere yönelik zulmün son perdesini 7 Ekim 2023'te gösterdi.

1 yılı aşkın bir süre boyunca dünyanın gözleri önünde katliam yapan İsrail, Gazze'de 50 bine yakın sivili acımasızca katletti.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkelerin çabasıyla sağlanan ateşkes tam Gazzelilere rahat bir nefes aldırırken, ortaya İsrail'in en büyük destekçisi ABD çıktı...

Tüm savaşları durdurma vaadiyle ABD Başkanı seçilen Trump, ateşkes sevincinin kısa sürmesine neden oldu.

Trump, Gazze'yi İsrail'den devralarak yeniden inşa edeceklerini, bölgeyi bir tatil merkezine dönüştüreceklerini, 'Gazze ABD'nin bir gayrimenkul işi' sözleriyle duyurdu.

YAPAY ZEKA GAZZE VİDEOSU PAYLAŞTI

Filistinliler başta olmak üzere tüm Filistin destekçilerini ayağa kaldıran, Avrupa ve Arap dünyasının tepkisine neden olan bu plana ilişkin tartışmalar sürerken Trump'tan yeni bir adım geldi.

ABD Başkanı, Gazze planını yapay zeka ile video olarak işlenmiş bir kesiti Instagram hesabından paylaştı.

NETANYAHU İLE GAZZE'DE HAVUZ BAŞI KEYFİ

Videoda; Gazze sahilinde büyük gökdelenler, kumsallarda yemek yiyen Elon Musk, dansözler, etrafa para saçan zenginler dikkat çekti.

Trump'ın dev heykeli ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile havuz başında keyif yaptığı anlar da dikkatlerde kaçmadı.