Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığı öne sürüldü

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ediyor.

İran, İsrail'in gün içerisindeki saldırılarına Hürremşehr füzesini ateşleyerek cevap verdi.

TRUMP'TAN ABD'NİN İRAN'A SALDIRILARINA YEŞİL IŞIK

Wall Street Journal'ın görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı.

Söz konusu kaynaklar, Trump'ın salı günü geç saatlerde yapılan toplantıda ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını ancak Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediğini söyledi.

İran'ın yerin altına inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin ABD'nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kaydedildi.

"NE YAPACAĞIM KONUSUNDA FİKİRLERİM VAR"

Trump, 17 Haziran gecesi Beyaz Saray Durum Odası'nda üst düzey yetkililerle İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve ABD'nin olası müdahalesi konusunda toplantı yapmıştı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada da Trump, Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söylemiş ve "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir" ifadelerini kullanmıştı.