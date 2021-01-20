Donald Trump’ın kızı Beyaz Saray’dan ayrılmadan nişan yaptı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’daki son gününde, kızı Tiffany Trump için nişan töreni düzenlendi.

ABD’de Donald Trump’ın 4 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini bugün düzenlenecek tören ile Joe Biden devralacak.

Beyaz Saray’da son tam gününü geçiren Trump’ın özel hayatında da önemli bir gelişme oldu.

SON GÜN NİŞANLANDI

Trump’ın kızı Tiffany Trump, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Michael Boulos ile nişanlandığını duyurdu.

Nişanın ardından Beyaz Saray’ın bahçesinde çekilen bir fotoğrafı da paylaşan Tiffany Trump, “Beyaz Saray’da birçok önemli kilometre taşını, tarihi olayları kutlamak ve ailemle burada hatıralar biriktirmek onur vericiydi. Ancak hiçbiri nişanım ve Michael kadar özel olmamıştı.” notunu düştü.