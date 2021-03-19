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- Donald Trump'ın oğlu Joe Biden'ın düşüşüyle alay etti
Donald Trump'ın oğlu Joe Biden'ın düşüşüyle alay etti
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu, 78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın düşme videosunu paylaştı.
- Haber Merkezi
- 19.03.2021 - 20:27
- Güncelleme : 19.03.2021 - 20:34
78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletine yapacağı seyahat öncesi uçağa binerken 3 kez merdivenlerden düştü.
Sosyal medyada kısa sürede yüz binlerce kişinin paylaştığı videoya bir yorum da Donald Trump'ın oğlundan geldi.
OĞUL TRUMP, BİDEN'LA DALGA GEÇTİ
Oğul Trump, babasının 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde yarıştığı Joe Biden'ı ti'ye aldı.
"DEFALARCA DÜŞÜYOR AMA EMİNİM O SAĞLIĞIN RESMİDİR"
Jr.Trump, attığı tweetinde "Basının Trump'a bir kez dokunduğu için vurduğunu hatırlıyorum. Biden defalarca düşüyor ama eminim o sağlığın resmidir. Tüm düşmanlarımızın aynı anda saldırmasına ve onunla alay etmesine şaşmamalı." ifadelerini kullanarak Biden ile dalga geçti.
Joe Biden, uçağın merdivenlerini çıkmaya çalışırken 3 kez düştü