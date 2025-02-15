Donald Trump'ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis'in girişine asıldı

AA & Ensonhaber

Donald Trump, 2023'te Georgia eyaletinde seçimlere hile karıştırmakla suçlandığı dava kapsamında mahkemeye çağrılarak sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu.

Söz konusu sabıka fotoğrafı Trump ve destekçileri için siyasi olarak hedef alınmanın bir simgesi haline geldi.

OVAL OFİS'İN GİRİŞİNE ASILDI

Beyaz Saray'da Oval Ofis'in girişindeki duvara ABD Başkanı Donald Trump'ın sabıka fotoğrafının asılması dikkati çekti.

The Hill'in haberine göre Trump'ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis'in girişine asıldı.

Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda sabıka fotoğrafının New York Post'a manşet olmuş haliyle çerçevelenerek duvara asıldığı görüldü.