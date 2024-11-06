Donald Trump'ın seçim zaferine Sisi'den mesaj: Orta Doğu’ya barışı getirebilir

ABD'de seçim sürecinde sona gelinirken oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayım işlemlerine geçildi ve seçimin kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ABD'nin 47’nci Başkanı seçildi.
Donald Trump'ın Demokratların adayı seçilen Kamala Harris'e karşı seçim zaferini kazanması sonrası liderlerden de dikkat çeken açıklamalar peş peşe geldi.
"ORTA DOĞU'YA BARIŞI GETİREBİLİR"
Trump'ın seçim zaferine ilişkin bir açıklama da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den geldi.
“Trump’ın Beyaz Saray’a geri dönüşü Orta Doğu’ya barışı getirebilir.” diyen ve Trump’a başarılar dileyen es-Sisi, devamında şu açıklamalarda bulundu:
Birlikte barışa ulaşmayı, bölgesel istikrarı korumayı ve Mısır ile ABD ve dost halkları arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum.
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