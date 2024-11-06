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Donald Trump'ın seçim zaferine Sisi'den mesaj: Orta Doğu’ya barışı getirebilir

Donald Trump'ın seçim zaferine Sisi'den mesaj: Orta Doğu’ya barışı getirebilir Donald Trump'ın seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, rakibi Demokratların adayı seçilen Kamala Harris'i geride bırakarak seçimi önde götürmesi sonrası bir açıklama da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den geldi. Sisi, açıklamasında Orta Doğu vurgusu yaptı.