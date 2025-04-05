Donald Trump'ın vergi kesintilerini içeren tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'büyük ve güzel' dediği, daha çok zenginlere fayda sağlayacağı öne sürülen trilyon dolarlık yasa tasarısı ABD Senatosu'nda onaylandı.

53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat ve 2 bağımsız koltuğun bulunduğu ABD Senatosu'nda 48'e karşı 51 oyla tasarı kabul edilirken Cumhuriyetçi senatörlerden Maine Eyaleti Senatörü Susan Collins ile Kentucky Senatörü Rand Paul tasarıya karşı oy kullandı.

New York'tan Senato Demokrat lideri Chuck Schumer, "Trump'ın politikaları bir felaket" diyerek Cumhuriyetçileri 5 trilyon dolardan fazla vergi kesintilerinin zenginlere orantısız şekilde fayda sağlamakla suçladı.

Cumhuriyetçiler ise Trump'ın vergi kesintisi çalışmalarının çoğu Amerikan ailesi için vergi artışını önleme çabası olarak savundu.

İLGİLİ HABER JPMorgan: ABD ekonomisi resesyona gidiyor

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE GİDECEK

ABD Senatosu'nda kabul edilen yasa tasarısı paketi ayrıca Trump'ın düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında kitlesel sınır dışı etme çabasını desteklemek için 175 milyar dolar ile ABD ordusunu güçlendirmek için Pentagon'a ek 175 milyar dolar bütçeyi de içinde barındırıyor.

Yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'ne gidecek.

Söz konusu tasarının gelecek hafta oylanabileceği belirtiliyor.

Trump'ın önerdiği vergi kesintileri önerilerini analiz eden Urban-Brookings Vergi Politikası Merkezi'ne göre söz konusu tasarının yasalaşması halinde 2027'de tüm vergi kesintilerinin faydasının yaklaşık yüzde 45'inin yılda 450 bin dolar veya daha fazla kazanan varlıklı kesime gitmesi öngörülüyor.