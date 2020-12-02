ABD Başkanı Trump, 4 yıl sonra düzenlenecek başkanlık seçimleri için yeniden aday olacağını ima etti.

3 Kasım başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı kaybeden Donald Trump, 4 yıl sonrası için mesaj verdi.

Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyona katılan Trump, 2024'te yeniden başkanlığa aday olma fikrini gündeme getirdi.

Görevde olduğu süreyi değerlendiren Trump, aralarında birçok Cumhuriyetçi Ulusal Komite üyelerinin de bulunduğu kalabalığa seslenerek, "İnanılmaz bir 4 yıldı." dedi.

"4 YIL SONRA GÖRÜŞÜRÜZ"

2024 seçimleriyle ilgili sinyal veren Trump, "Bir 4 yıl daha yapmaya çalışıyoruz. Aksi takdirde 4 yıl sonra görüşürüz." diye konuştu. Trump'ın açıklaması, o sırada bir katılımcı tarafından Facebook'tan canlı yayınlandı.

Donald Trump'tan 2024 başkanlık seçimleri mesajı ViDEO

TRUMP YENİDEN ADAY OLACAK BEKLENTİSİ

Pek çok ABD'li siyaset gözlemcisi, Trump'ın bir sonraki seçimlerde yer alacağını beklerken, Trump bu konuda kamuoyuna henüz bir açıklama yapmış değil.

Donald Trump, seçimlerde hile olduğuna dair iddialarını sürdürse de başkan seçilen Joe Biden yönetimine geçiş sürecini geçen ay başlattı.