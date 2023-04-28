Donald Trump'tan, ABD Başkanı Joe Biden taklidi: Yönünü şaşırmış gibi yaptı ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, bir kez daha 80 yaşındaki ABD Başkanı Jode Biden'ı taklit etti. Trump, sahneden indiği sırada kaybolmuş gibi yaparak yönünü şaşırdı. O anlar gündem oldu.

ensonhaber.com

ABD, önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere hazırlanıyor.

Böylelikle ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha başkanlık seçimleri için aday olduğunu açıkladı.

Bunun üzerine eski ABD Başkanı Donald Trump ile seçim yarışı kızışmaya başladı.

Trump, Biden'ın aday olmasıyla ilgili, "Böylesine vahim ve başarısız bir başkanlıkla Biden'ın yeniden seçilmek için aday olmayı düşünmesi bile akıl almaz." yorumunu yaptı.

Yönünü şaşırarak Biden'ı taklit etti

Sık sık açıklamaları ve hareketleriyle gündeme gelen Trump, şimdi de Biden'ı hedef alarak taklidini yaptı.

Kürsüde yaptığı bir konuşmasının ardından sahnede kaybolmuş ve yönünü şaşırmış gibi yapan Trump, Biden ile adeta alay etti.

O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Ne olmuştu

80 yaşında olan ABD Başkanı Biden, ilginç hareketleri gündem olmaya devam ediyor.

Yeni yeni gaflarıyla adından söz ettiren Biden'ın bu durumu ise ülkede endişeye yol açıyor.

Yaşına bağlı olarak yaptığı düşünülen Biden, zaman zaman boşlukla tokalaşıp canlı yayınlarda tuhaf hareketler sergiliyor.

Yürümekte de zorlanan Biden, konuşma yaptığı ya da uçağa bindiği esnada yaşadığı denge kayıplarıyla da adından söz ettiriyor.