Donald Trump'tan çarpıcı Çin tarifesi değerlendirmesi

AA

ABD ile Çin arasında gerilim her geçen gün artarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik yeni tarifeleri açıklaması sonrası ipler iyice gerildi.

Trump, Çin'den ithal edilen mallara yüzde 145 oranında gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

Yaşanan yeni gelişmede, Trump, Çin Büyükelçisi David Perdue için düzenlenen yemin töreninde konuştu.

Gündemde, yine Çin'e yönelik tarifeler yer aldı.

"VERGİLERİ ÖNDEN DÜŞÜRMEYECEĞİM"

Törende konuşan Donald Trump, kendisine yöneltilen Çin'den ithal edilen mallara uyguladığı yüzde 145 oranındaki gümrük vergisini geri çekmeye açık olup olmadığını sorusunu yanıtladı.

Trump, soruya “Hayır” yanıtını yöneltti.

ABD'NİN ÇİN İLE TİCARET GÖRÜŞMELERİ BAŞLATTIĞINI REDDETTİ

ABD'nin Çin ile ticaret görüşmeleri başlattığı iddialarını da reddeden Trump, müzakerelerin Washington'un çağrısı üzerine başladığını iddia edenlerin “geri dönüp dosyalarını incelemeleri gerektiğinin” altını çizdi.

ŞİMDİ HİÇBİR ŞEY KAYBETMİYORUZ

Öte yandan daha önce ABD'nin Çin'e ticarette “yılda bir trilyon dolar kaybettiğini” ve Pekin ile olan ticaret açığına gönderme yapan Trump, “şimdi hiçbir şey kaybetmiyoruz” ifadesinde bulundu.

TRUMP'IN TUTUMUNA YÖNELİK ELEŞTİRİ

Ticaret müzakerelerine ilişkin edinilen bir diğer bilgide ise, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in İsviçre'de Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile ticaret müzakerelerine 8 Mayıs'ta başlayacağı kaydedildi.

Trump'ın tutumuna yönelik yorumlamalarda da bulunuldu.

Trump'ın tutumu, ABD ile Çin arasında ticaret konusundaki çatışmanın ve daha düşük gümrük vergisi seviyeleri üzerinde olası bir anlaşmaya giden zorlu yola işaret ettiği vurgulandı.