Donald Trump'tan çip hamlesi: Çin üzerindeki baskıyı artıracak

Haber Merkezi

ABD'de Trump yönetimi, çip sektörüne yönelik kontrollerini sertleştirmek için çalışıyor.

Bloomberg'in haberine göre Trump yönetimi, Biden yönetiminin Pekin'in teknolojik gücünü sınırlama çabalarını sürdürerek ve genişleterek Çin'e yönelik yarı iletken kısıtlamalarını sertleştirmeyi planlıyor.

BİR ARAYA GELDİLER

Bu çerçevede ABD'li yetkililer kısa süre önce Japon ve Hollandalı mevkidaşlarıyla Tokyo Electron ve ASML mühendislerinin Çin'de yarı iletken donanım bulundurmalarını kısıtlamak üzere bir araya geldi.

ABD yönetiminin, kilit müttefiklerin Çin sınırlamalarına uyduğunu görmek istediği belirtildi.

Trump'ın Lam Research, KLA ve Applied Materials gibi Amerikan şirketlerine yönelik uygulamaların müttefikler tarafından da benimsenmesi talep ettiği ifade edildi.

HİSSELERDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Ayrıca Çin'e ihraç edilen Nvidia çiplerinin miktarı ve türünün de kısıtlamasını hedeflendiği aktarıldı.

Haberin ardından Japon çip şirketlerinin hisseleri düştü. Tokyo Electron, yüzde 4,4 ile düşüşe öncülük etti.