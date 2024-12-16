Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler

AA & Ensonhaber

ABD'de yeni sürecin başlamasına sayılı günler kaldı...

Tüm dünya gibi Türkiye de yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği politikayı yakından takip ediyor.

Başkan Joe Biden'dan görevi 20 Ocak'ta devralacak olan Trump, bu kapsamda yeni dönemde yapacağını çalışmalarını anlatmaya devam ediyor..

TRUMP'TAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Bu kapsamda düzenlediği bir toplantıda konuşan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili övgü dolu bir açıklamada bulundu..

"ERDOĞAN ÇOK ZEKİ, GÜÇLÜ VE İYİ ANLAŞTIĞIM BİR LİDER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok zeki ve güçlü bir lider olduğunun altını çizen Trump, şunları söyledi:

Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan, benim çok iyi anlaştığım biri, Erdoğan’ın çok güçlü bir askeri gücü var ve bu ordu savaşlarla yıpranmamış. Savaşlarla ve diğer şeylerle tükenmemiş. Erdoğan çok güçlü, etkili bir ordu inşa etti. Erdoğan çok akıllı bir adam.

"SURİYE KONUSUNDA TÜRKİYE KİLİT ÜLKE"

Trump, konuşmasında Suriye’deki belirsizlikler konusunda Türkiye’nin kilit ülke olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: