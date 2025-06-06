Donald Trump'tan Fed'e faiz indirimi baskısı

AA

ABD ekonomisindeki büyüme ve enflasyon tartışmaları, Federal Rezerv’in (Fed) faiz politikalarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimlerine devam etmesi, ABD’de de benzer adımların beklentisini artırdı.

Ancak yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı sert bir dille eleştirmeye devam ediyor.

"POWELL BİR FELAKET"

Faiz oranlarını sabit tutma kararı alan Jerome Powell'a yüklenen Trump, Powell'ı "bir felaket" olarak nitelendirdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Fed'e yönelik faiz indirimi baskısını artırdı.

"TAM PUAN İNDİR"

Trump, Avrupa'nın 10 kez faiz indirimi yaptığını ABD'nin ise hiç yapmadığını belirterek, "Ona (Powell) rağmen ülkemiz harika gidiyor. Tam puan indir, roket yakıtı." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZE BİR SERVETE MAL OLUYOR"

Borçlanma maliyetlerinin çok daha düşük olması gerektiğini vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

Eğer Fed'deki 'çok geç' faiz indirimi yapsaydı, vadesi gelen borçlarda uzun ve kısa vadeli faiz oranlarını büyük ölçüde düşürmüş olurduk. Biden çoğunlukla kısa vadeli borçlandı. Artık neredeyse hiç enflasyon yok ama geri gelirse faizi artırarak karşılık ver. Çok basit. (Powell) Ülkemize bir servete mal oluyor.

FED FAİZİ SABİT TUTMUŞTU

Fed, 6-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenen son toplantısında, politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.