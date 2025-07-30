Donald Trump’tan fuhuş hükümlüsü Diddy’ye af sinyali

ABD'de "Puff Diddy" lakabıyla tanınan Sean Combs, ünlü olmak isteyen genç çocukları seks tuzağına çekerek mide bulandıran bir seks ticaret ağır yarattı.

Mağdurların tek tek çıkıp Combs'u şikayet etmesinin ardından açılan dava, dünyanın konuştuğu bir gündem maddesi haline geldi.

"Rüşvet, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamalarının yöneltildiği Combs, geçtiğimiz aylarda görülen duruşmada, fuhuştan hüküm giyerken, seks ticareti suçlamalarından aklandı.

TRUMP, DIDDY İÇİN BAŞKANLIK AFFINI KULLANACAK

Combs’un seks ticareti davası hala gündemdeki yerini korurken, Başkan Donald Trump’ın, Combs için tam kapsamlı bir başkanlık affını ciddi şekilde değerlendirdiği öne sürüldü.

Deadline’ın özel haberine göre, Combs’un ekim ayında gerçekleşecek ceza duruşması öncesinde Trump’ın devreye girme ihtimali artıyor.

YAKINLARI BEYAZ SARAY'DAN ÇIKMIYOR

Trump, yaklaşık iki ay önce Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Combs’a af konusunu ilk kez gündeme getirmişti.

O tarihte "Haksızlığa uğradığını düşünürsem, kimin olduğuna bakmadan değerlendiririm." diyen Trump, şimdi ise bu sözlerini eyleme dökebilir.

İddiaya göre, Combs’un çevresinden bazı isimler son haftalarda doğrudan Beyaz Saray’a ulaşarak af için yoğun lobi faaliyetleri yürütüyor.

TRUMP SOMUT BİR ADIM ATABİLİR

Bu girişimler sonrası, Trump cephesinde konunun “bir söylentiden çıkarak somut bir adım” aşamasına geldiği belirtiliyor.

Sean Combs, 2 Temmuz’da sona eren sekiz haftalık federal yargılamada, seks ticareti ve suç örgütü kurma suçlamalarından beraat etmiş ancak fuhuş amaçlı ulaşım sağlama suçundan kısmen suçlu bulunmuştu.

Halen Brooklyn’deki Metropolitan Tutukevi’nde bulunan Combs’un, 3 Ekim’deki duruşmada iki ila üç yıl arasında bir federal hapis cezası alması bekleniyor. Combs’un avukatları, mahkeme sonrası derhal temyize gideceklerini açıkladı.

BEYAZ SARAY YORUM YAPMAKTAN KAÇINIYOR

Savunma ekibi Trump’ın af planıyla ilgili yorum yapmazken Combs’a yakın bazı kişiler, Grammy ödüllü sanatçı için Beyaz Saray’dan yardım istemeye devam ediyor.

Ancak resmi olarak ne Beyaz Saray ne de savunma ekibi, af konusunda somut bir açıklamada bulunmadı.

Beyaz Saray’dan bir yetkili, Deadline’a yaptığı açıklamada, “Bir af talebinin varlığı ya da yokluğu hakkında yorum yapamayız.” dedi.

"DIDDY YAKIN ARKADAŞIM" DEMİŞTİ

Öte yandan af tartışmaları Combs’un siyasi geçmişi nedeniyle ayrı bir boyut kazanmış durumda. 2000’li yıllarda Trump’a yakın olan Combs, 2020 seçimlerinde Joe Biden’ı açıkça desteklemişti.

Buna rağmen Trump, geçtiğimiz mayısta yaptığı açıklamada “Onu savunurum, iyi biridir.” diyerek geçmiş bağlarını hatırlatmıştı. Hatta 2012 yılında Combs’tan “yakın arkadaşım.” diye bahsetmişti.

50 CENT AF PLANINI ENGELLEMEK İSTİYOR

Bu tartışmalar sürerken, Combs’un bir dönem birlikte çalıştığı ünlü rapçi Curtis “50 Cent” Jackson ise Trump’a açıkça karşı çıkarak “Bunun olmasına izin vermeyeceğim” mesajı paylaştı.

Jackson, Trump’a ulaşarak af planına karşı çıkacağını duyurdu.

Combs’un davasına başkanlık eden Yargıç Arun Subramanian, taraflardan Combs’un ceza öncesi serbest bırakılmasıyla ilgili ortak bir öneri sunmalarını istemiş, bunun için 30 Temmuz’a kadar süre tanımıştı. Ancak taraflar arasında böyle bir uzlaşı sağlanmadı. Combs’un avukatları bu hafta tekrar 50 milyon dolarlık kefalet teklifinde bulundu ancak hala bir karar çıkmadı.

TRUMP, EPSTEIN DAVASI İÇİN Mİ BU ADIMI ATTI

Trump’ın af fikrine yönelmesinin, aynı zamanda kendisinin Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili artan baskı altında olduğu bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

Trump, Epstein bağlantısı nedeniyle basında tekrar gündeme gelirken, Wall Street Journal’da çıkan bir haberi yalanlamış ve gazeteciye yönelik adımlar atmıştı. Trump ayrıca Fox News’un sahibi Rupert Murdoch’a da 10 milyar dolarlık bir dava açtı.

Tüm bu gelişmeler, ABD’de adalet sisteminde ünlü isimlere yönelik farklı muamele tartışmalarını yeniden alevlendirirken, Trump’ın Diddy için gerçekten bir af çıkarıp çıkarmayacağı sorusu kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Oval Ofis’teki sessizliğin ne zaman bozulacağı ise belirsiz.