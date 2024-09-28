Donald Trump'tan Google'a tehdit Donald Trump, yeniden başkan seçilmesi durumunda Google’a karşı cezai kovuşturma açma tehdidinde bulundu.

Haber Merkezi

ABD Başkan Adayı Donald Trump, Google'a savaş açtı.

Trump yaptığı açıklamada, başkan seçilirse Google'a cezai kovuşturma açması için Adalet Bakanlığı'na talimat vereceğini söyledi.

Trump'ın dava açma sebebi ise aram sonuçlarında hakkında olumsuz içeriklerin gösterilmesi...

Trump, rakibi Kamala Harris hakkında ise olumlu haberler gösterdiğini iddia etti.

"SADECE KÖTÜ HABERLERİ ÖNE ÇIKARIYOR"

Cuma günü Truth Social üzerinden yapılan paylaşımda, Trump, “Google’ın yasadışı bir sistem kullandığı ve sadece kötü haberleri öne çıkardığı tespit edildi” ifadesini kullandı.

Trump, "Adalet Bakanlığı’nın bu durumu incelemesini umduğunu belirterek, “Aksi takdirde, seçimleri kazandığımda kovuşturma talep edeceğim” dedi.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Google ise arama sonuçlarını tarafsız bir şekilde düzenlediğini savunarak, “Her iki kampanya da alakalı arama sorgularında görünür durumda” açıklamasında bulundu.

Ancak Trump’ın kampanya ekibi, Harris’in olumlu haberlerini öne çıkarmak için Google’ın “sponsorlu” özelliklerini kullandığını iddia etti.

BU İLK TEHDİT DEĞİL

Trump, daha önce de seçim sürecinde kendisine muhalefet edenlere karşı yasal işlemler başlatma tehdidinde bulunmuştu.

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