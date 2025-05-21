Donald Trump'tan, Harris destekçisi ünlülere soruşturma

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık yarışında Demokrat aday Kamala Harris’i destekleyen dünyaca ünlü isimler hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Trump, Harris'in seçim kampanları boyunca ona destek veren ve mitinglerine katılıp konser veren ünlüler hakkında, Harris’in kampanyasına yasadışı yollarla katkı sağladılarını öne sürerek kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

ÜNLÜLERE SAVAŞ AÇTI

Trump'ın soruşturmaya dahil edilmesini istediği ünlüler ise şöyle:

"Beyoncé, Bruce Springsteen, Bono ve Oprah Winfrey"

"HARRİS'İN HAYRANIYSA NEDEN PARA ALDI"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kamala Harris, başkanlık kampanyası sırasındaki kötü performansı için Bruce Springsteen’e ne kadar ödedi? Eğer bu kadar hayranıysa neden o parayı kabul etti? Bu büyük ve yasadışı bir kampanya katkısı olmuyor mu?” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATACAK

Aynı paylaşımda Beyoncé, Oprah ve Bono’yu da hedef alan Trump, bu isimlerin Harris’e verdiği desteğin finansal boyutuna dikkat çekti. “Peki Beyoncé? Oprah ve Bono’ya ne kadar gidiyor?” diye soran Trump, “Bu konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatacağım” açıklamasında bulundu.

"MİLYONLARCA DOLARI YASADIŞI ŞEKİLDE ÖDEDİ"

Trump, bazı haber raporlarına dayandırdığı iddialarında, Beyoncé’nin sadece sahneye çıkıp Kamala Harris’i desteklemesi karşılığında 11 milyon dolar aldığını ve herhangi bir performans sergilemediği için yuhalandığını öne sürdü.

“Demokratlar ve Kamala, Kamala’ya tam destek vermesi için Beyoncé’ye milyonlarca doları yasadışı şekilde ödedi. Bu, en yüksek seviyede yasadışı bir seçim dolandırıcılığıdır” diyen Trump, söz konusu sanatçıların kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini belirtti.