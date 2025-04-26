Donald Trump'tan İran'a gözdağı: Anlaşamazsak savaşa girebilirim

İHA

Time dergisine röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran ile gerçekleştirilen nükleer müzakerelere ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti.

ABD'nin İran ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiğini ve kendisinin de İran Cumhurbaşkanı veya dini lideri ile görüşmeye açık olup olmadığı yönündeki soruya Trump, "Elbette açığım" cevabını verdi.

"BELKİ DE SALDIRMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

İsrail'in İran’ın nükleer tesislerine saldırısını kendisinin engellediği yönündeki iddiaları ise reddeden Trump, "Hayır, bu doğru değil. Onları durdurmadım. Ama onlara rahat hareket edebilecekleri bir ortam da sunmadım. Çünkü bir saldırıya gerek kalmadan anlaşma sağlayabileceğimize inanıyorum. Belki de saldırmak zorunda kalacağız. Çünkü İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin verilmeyecek. Eğer bir anlaşma yapamazsak oldukça istekli bir şekilde savaşa girebilirim. Eğer anlaşma sağlayamazsak öncülüğü üstlenen ben olacağım" diye konuştu.

"İRAN, BIDEN SAYESİNDE TEKRAR ZENGİN OLDU"

Gazze'de ateşkesin bozulduğu 18 Mart tarihinden bu yana 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiği ve bu ölümlerden kimin sorumlu olduğu yönündeki soruya Trump, "Bence en büyük sorumlu Joe Biden'dır. İran, iflas etmiş haldeydi ve onun sayesinde tekrar zengin oldu" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve geldiğinde tüm yaptırımları kaldırdığını belirten Trump, "Çin ve diğer herkesin İran'dan petrol almasına izin verdi ve İran, dört sene içinde 300 milyar dolar nakit elde etti. Terörü yeniden finanse etmeye başladılar" dedi.