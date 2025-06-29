Donald Trump'tan İran'a yaptırımları kaldırma şartı

İsrail ile İran arasında süren çatışmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın aracılığıyla 12 gün sonra son buldu..

Gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Trump, İran konusuna değindi.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalarda her iki tarafın da çok yorulduğunu ve ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği hava saldırılarının başarıyla sonuçlandığını belirten Trump, İran'ın saldırılardan önce zenginleştirilmiş uranyumu başka yere taşıdığı yönündeki iddiaları da reddetti.

Trump, "Yaşamak için kendileri dışında hiçbir şeyi başka bir yere taşımadılar. Bizim yaptığımızın aslında yapılabilir olacağını da düşünmüyorlardı." dedi.

"İRAN BİZİMLE İŞ BİRLİĞİ YAPARSA YAPTIRIMLARI KALDIRABİLİRİM"

İran'a yaptırımların devam ettiğini hatırlatan Trump, ateşkesten sonra Çin'in İran'dan petrol alabileceğini belirttiği açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Hayır, ben öyle demedim. Yaptırımlar hala yürürlükte. Ama eğer üzerlerine düşeni yaparlarsa, barışçıl olurlarsa ve bizimle iş birliği yaparlarsa, artık daha fazla zarar vermeyeceklerse, o zaman yaptırımları kaldırırım.

İBRAHİM ANLAŞMALARI

Trump, İran ile İsrail ateşkesi sonucunda İbrahim Anlaşmalarına katılmak isteyen ülkeler olup olmadığı sorusuna, "Evet, şu anda orada gerçekten harika ülkeler var ve sanırım onları dahil etmeye başlayacağız çünkü asıl sorun İran'dı." yanıtını verdi.

İran'ın da bir dönem İbrahim Anlaşmalarına katılacağını düşündüğünü söyleyen Trump, Suriye'nin katılıp katılmak istemediğini ise şu an bilmediğini dile getirdi.