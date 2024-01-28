Donald Trump'tan NATO eleştirisi: Saldırıya uğrasak yardımımıza gelmezler Trump, göçmen konusunda en büyük sınır dışı etme işlemini başlatacaklarını söyledi. NATO'ya tepki gösteren Trump, "Orada olacaklarına inanmıyorum" dedi.

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AA & Ensonhaber

ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesi göçmen krizi yaşanıyor.

Göç akınına uğrayan ülkenin güney sınırının güvenliğine ilişkin sert tartışmalar ortaya çıktı.

Başkan Joe Biden yönetimi ile Teksas eyaleti arasındaki anlaşmazlık büyürken, Teksas Valisi Greg Abbott, Yüksek Mahkeme'nin son kararının aksine sınıra yeni dikenli teller çekeceğini duyurdu.

Teksas'ta göçmen gerilimi

Abbott'a, 25 Cumhuriyetçi eyaletten ve eski ABD Başkanı Donald Trump'tan destek geldi.

Trump, destekçilerine seslendiği konuşmasında ulusal muhafızların Teksas'a yerleştirilmesini istedi.

Trump: Başka çaremiz yok

5 Kasım'da göreve tekrar gelmesi halinde sığınmacılara takviye kuvvetlerle engel olacağını belirten Trump, NATO'ya güvenmediği imasında da bulundu.

Beyaz Saray'da koltuğu devralır devralmaz sınır dışı işlemlerini başlatacaklarını belirten Trump, "Başka çaremiz yok. Çünkü bu, sürdürülebilir değil." dedi.

NATO eleştirisi: Geleceklerine inanmıyorum

Sözü NATO'ya getiren Trump, şöyle devam etti:

Diyelim ki saldırıya uğradık, geleceklerine inanmıyorum. Buna inanmıyorum. Onları tanıyorum.



Kimlerin orada olacağını ve olmayacağını ülke ülke söyleyebilirim. Ama orada olacaklarına inanmıyorum.

25 eyaletten Teksas'a tam destek

Abbott'ın destek çağrısına kısa sürede yanıt veren 25 eyaletin Cumhuriyetçi valileri, ortak bir bildiriye imza atarak güney sınırının korunması konusunda Teksas'a her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Bu kapsamda başta Oklahoma eyaleti olmak üzere birçok Cumhuriyetçi eyalet valisi, belli sayıda ulusal muhafız birliğini Teksas eyaletine destek amacıyla göndereceklerini bildirdi.

Dikenli tel krizi

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Teksas Valisi Abbot ile Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen salı günü ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmişti.