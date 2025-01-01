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AA & Ensonhaber

ABD, yeni yıla kanlı bir saldırıyla başladı..

Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığa daldı. Aracı kullanan şahıs, daha sonra otomobilden inerek çevredekilere ateş açtı.

Olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Saldırgan ise polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, olaya ilişkin bir mesaj paylaştı.

"ABD'DE SUÇ ORANI GÖRÜLMEMİŞ SEVİYEDE"

Ülke genelinde suç oranlarının daha önce görülmemiş düzeylere ulaştığının altınız çizen Trump, şu ifadeleri kullandı:

Ben ülke dışından gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde buna Demokratlar ve yalan haber üreten basın karşı çıktı ama gerçek olduğu açık.

TAZİYELERİNİ İLETTİ

Trump, kurbanların yakınlarına taziye dileklerini ileterek New Orleans Polis Departmanına teşekkürlerini iletti.

Olayı "tam anlamıyla bir kötülük eylemi" olarak tanımlayan Trump, kendi yönetiminin gerekli desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

BIDEN: MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ

Joe Biden ise saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Şiddetin hiçbir meşruiyeti olamaz. Ülkemizin toplumlarına yönelik hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz

SALDIRIDA 10 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirmiş ve olayın kurbanları için dua edilmesini istemişti.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, gazetecilere açıklamasında, "New Orleans şehrinin bir terör saldırısından etkilendiğini biliyoruz." diyerek olayın soruşturulduğunu belirtmişti.

FBI TERÖR SALDIRISI ÜZERİNDE DURUYOR

FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Bourbon Caddesi'nde kalabalığın üzerine araç süren kişinin, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

FBI'ın soruşturmayı üstlendiği belirtilen açıklamada, "Ortaklarımızla beraber bu olayı terör saldırısı olarak soruşturacağız." ifadesi kullanılmıştı.

Olay yerinde ilk açıklamayı yapan FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, bunun bir terör saldırısı olmadığını dile getirmişti.

Duncan, olayı soruşturan yetkililerin, kaza mahallinde el yapımı patlayıcılar bulduğunu bildirmişti.