Donald Trump'tan seçim kampanyası: Ayakkabı ve parfüm satışına başladı

ABD'de gündem bu yıl yapılacak olan başkanlık seçimleri.
Bu kapsamda Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki rekabet gün geçtikçe daha da kızışıyor.
İki aday da seçim çalışmalarını yürütürken anketler de düzenleniyor.
Spor ayakkabısı satışına başladı
Seçimde ön plandaki isim ise Donald Trump.
Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trump, ilginç bir seçim kampanyasına imza attı.
Yüz milyonlarca dolar para cezası ödemekle yükümlü bulunan Donald Trump, spor ayakkabısı satışına başladığını açıkladı.
Fiyatı 399 dolar
"Dünyanın en harika spor ayakkabısı" sloganıyla 399 dolar fiyat etiketine sahip yeni ürününü tanıttı.
Düzenlenen lansmanda Trump, bir ayakkabı çıkarma fikrini 10 yıldan uzun süredir düşündüğünü açıkladı.
Parfüm satışı da eklendi
Üzerinde Amerikan bayrağı bulunan, altın renkli ayakkabıların yanı sıra Trump, 99 dolara parfüm de satıyor.
Ayakkabının lansmanı, Trump'ın New York'ta emlak dolandırıcılığından suçlu bulunmasından sonra yapıldı.
Dolandırıcılık suçundan 355 milyon dolar para cezasına çarptırılan Trump, bir başka davada iftira gerekçesiyle 83 milyon dolar ceza almıştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış