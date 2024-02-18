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Donald Trump'tan seçim kampanyası: Ayakkabı ve parfüm satışına başladı

Donald Trump'tan seçim kampanyası: Ayakkabı ve parfüm satışına başladı 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için çalışmalarını sürdüren eski Başkan Donald Trump, fiyatı 399 dolar olan spor ayakkabı ve 99 dolara da parfüm satacağını açıkladı.