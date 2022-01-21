Donbas Bölgesi nerede, neden önemli? İşte haritadaki konumu

Donbas Bölgesi nerede, neden önemli? İşte haritadaki konumu

Geniş kömür rezervlerine sahip olan Donbas Havzası hem Ukrayna hem de Rusya açısından önem taşıyor. Peki Donbas nerede, hangi ülkede? İşte konumu...

Donbass Savaşı ya da Doğu Ukrayna Krizi, Rusya destekli Novorossiya Federal Devleti ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında 6 Nisan 2014'ten beri Ukrayna'nın Donbass bölgesinde sürüyor...

15 Şubat 2020 itibarıyla Ukrayna ordusundan 4 bin 100, ayrılıkçılardan 5 bin 650, 3 bin 350 de sivil olarak 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar hala devam ediyor.

Kiev ve Moskova arasında tansiyon Minsk toplantıları kapsamında düşürülmeye çalışılıyor.

Peki Donbas nerede ve neden önemli? İşte Donbas Bölgesi konumu...

DONBAS NEREDE? HARİTA KONUMU

Donets Havzası, Donbas veya Donbass olarak da bilinir.

Ukrayna'nın doğu kesiminde yer alan iki oblastı kapsar: Donetsk Oblastı'nın kuzey ve orta kısımı ve Luhansk Oblastı'nın güney kısımı.

Donetsk şehri Donets Havzası'nın gayriresmî başkenti sayılır.

DONBAS BÖLGESİNİN ÖNEMİ

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinin girişinde "Donbas Ukrayna'nın kalbidir" diye yazıyor. Donbas, yani diğer adıyla Donets Havzası'na ekonomik açıdan bakıldığında bu sözün ne denli yerinde kullanıldığı da ortaya çıkıyor. Burası Rusya sınırına kadar dayanan geniş kömür rezervleriyle Avrupa'nın dördüncü büyük maden bölgesi.

Donets Havzası’ndaki kömür rezervinin 100 milyon ton civarında olduğu tahmin ediliyor. Buna karşın Donetsk kenti ve çevresi Ukrayna topraklarının sadece yüzde 5'ini oluşturuyor. Halkın yüzde 10'u burada yaşıyor ve gayri safi milli hâsılanın yüzde 20'sini bu bölge sağlıyor.

Donbas, sembolik öneminin yanında Rusya için son derece mühim bazı üretimleri de gerçekleştirdiği için ayrı bir yere sahip. Özellikle Rus uzay ve havacılık sanayisi, savunma sanayi bu bölgede gerçekleştirilen üretimden yararlanıyor.