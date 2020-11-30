DSÖ: Afrika'da sıtmadan ölenlerin sayısı korona kaynaklı ölümleri geçebilir

Korona salgını sırasında, Sahra altı Afrika'da sıtma ile mücadeledeki aksaklıklardan ötürü bu rahatsızlıktan ölenlerin korona kaynaklı can kayıplarından daha fazla olacağı açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel sıtma raporuna göre, çoğu Afrika'nın yoksul bölgelerindeki bebekler olmak üzere 2019 yılında dünya çapında 409 binden fazla insan, sıtma nedeniyle hayatını kaybetti.

Raporda koronavirüsün, 2020'de bu rakamı kesin olarak artırmasının öngörüldüğü belirtildi.

"20 İLE 100 BİN ARASINDA ÖLÜM TAHMİN EDİLİYOR"

DSÖ Küresel Sıtma Programı Direktörü Pedro Alonso, "Covid-19'dan ötürü yaşanacak hizmet kesintisi düzeyine bağlı olarak Sahra altı Afrika'da, çoğu küçük çocuk olmak üzere 20 ile 100 bin arasında sıtma kaynaklı ölüm olabileceğini tahmin ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"SITMA ÖLÜMLERİ, KORONA ÖLÜMLERİNİ GEÇEBİLİR"

Reuters'ın haberine göre ayrıca Alonso, "Sıtma ölüm oranının, koronavirüs kaynaklı ölüm oranından daha fazla olması ihtimali de hayli yüksek." diye konuştu.

Örgütün bugün açıkladığı rapora göre, geçen yıl dünya çapında 229 milyon sıtma vakası görüldü. Salgınla mücadele nedeniyle sıtma her ne kadar gölgede kalsa da yine de birçok ülke başarılı bir savaş verdi. Ancak "sıtmadan uzak bir yaşam"ın henüz mümkün görünmediğinin altı çizildi.