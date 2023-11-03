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DSÖ: Ambulans konvoyuna saldırı karşısında dehşete düştük

DSÖ: Ambulans konvoyuna saldırı karşısında dehşete düştük Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze Şeridi'nde hastaları tahliye eden ambulans konvoyuna düzenlediği, ölüm ve yaralanmalara neden olan saldırı karşısında tamamen dehşete düştüklerini belirtti.