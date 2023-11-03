DSÖ: Ambulans konvoyuna saldırı karşısında dehşete düştük

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını bombalaması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
İsrail'in saldırısı Mısır'da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada gerçekleşti.
Saldırı sonucu yaralıları taşıyan ambulanslarda da ciddi hasar oluştu.
Ghebreyesus: Dehşete düştük
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
"Şifa Hastanesi yakınında hastaları tahliye eden ambulans konvoyuna düzenlenen; hasar, ölüm ve yaralanmalara neden olan saldırı karşısında tamamen dehşete düştük" ifadelerini kullanan Ghebreyesus; hastalar, sağlık çalışanları ve tesisler ile ambulansların her zaman korunması gerektiğini yineledi.
Ghebreyesus, İsrail ile Filistin arasında devam eden gerilim karşısında ateşkesin derhal sağlanması çağrısında bulundu.
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