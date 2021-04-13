DSÖ: Canlı hayvan pazarları kapatılsın

Dünya Sağlık Örgütü, canlı hayvan pazarlarının koronavirüs gibi bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceği konusunda uyardı.

Dünya genelinde milyonlarca vaka ve ölüme neden olan koronavirüs salgınının, Çin'in Vuhan kentindeki Huanan deniz ürünleri pazarından yayıldığı iddia ediliyor.

2020 yılı başında koronavirüsün yayılmasından önce pazardan her gün çok sayıda müşteri deniz ürünleri, sebzeler ve etlerden satın alıyordu.

VUHAN'DAKİ TARTIŞMALI PAZAR

Salgının ortaya çıkmasının ardından pazara giriş çıkışlar kapatılmış, daha sonra bu tedbir gevşetilmişti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili Vuhan'daki söz konusu pazar işaret edilirken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) konuyla ilgili çağrı geldi.

'CANLI HAYVAN PAZARLARINI ACİLEN KAPATIN' ÇAĞRISI

DSÖ'den yapılan açıklamada, “Hayvanlar, özellikle vahşi hayvanlar, çoğu yeni virüslerin ortaya çıkmasına neden olan tüm bulaşıcı hastalıkların yüzde 70'inden fazlasının kaynağıdır. Özellikle vahşi memeliler, yeni hastalıkların ortaya çıkması için risk oluşturmaktadır.” denildi.

Canlı hayvan pazarlarının koronavirüs gibi birçok bulaşıcı hastalığın ortaya çıkmasına neden olabileceğini ifade eden DSÖ, bu tip pazarların "acilen kapatılması" çağrısında bulundu.

DSÖ'NÜN VUHAN RAPORU

Öte yandan, DSÖ'nün koronavirüs kaynağını tespit etmek için Huanan deniz ürünleri pazarında yaptığı araştırma sonrası yayınlayacağı rapor basına sızmıştı.

Raporda, virüsün bir laboratuvar sızıntısından meydana gelme olasılığının "son derece düşük bir ihtimal" olduğu belirtilirken, “yarasalarda tespit edilen virüs ile koronavirüs arasındaki kayıp bir halka olduğu, bunun da bir hayvan olma ihtimalinin çok muhtemel olduğu” bildirilmişti.

VUHAN'DA YAŞANANLAR

Vuhan'daki söz konusu pazar, 31 Aralık 2019'da dört kişide yeni tür zatürre görülmesinin ardından kapatılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında ise Vuhan'da 76 gün boyunca giriş ve çıkışlara izin verilmemişti.

SARS nedeniyle 2002 ve 2003'te Çin ve Hong Kong'da 600'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, bu hastalığı bulan ve hastalığın kaynağı olarak işaret edilen yarasaları inceleyen Vuhan Viroloji Labarotuvarı sorumlusu Shi Zhengli, koronavirüsün laboratuvardan yayıldığı iddialarını reddetmişti.

SALGIN BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, dünya genelinde koronavirüs kaynaklı toplam 137 milyon 306 bin 909 vaka ve 2 milyon 960 bin 338 ölüm yaşandı.

Virüse yakalanan 110 milyon 517 bin 881 kişi ise sağlığına kavuştu. En fazla vaka 31 milyon 990 bin 143 ile ABD'de görüldü.

ABD'nin ardından Hindistan'da 13 milyon 689 bin 453, Brezilya'da 13 milyon 521 bin 409 ve Fransa'da 5 milyon 67 bin 216 vaka görüldü. Türkiye'deki vaka sayısı 3 milyon 903 bin 573 olarak kaydedildi.

DSÖ ekibi, Vuhan'daki hayvan pazarını ziyaret etti ViDEO