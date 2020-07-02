DSÖ: Çin'deki domuz gribi yeni değil

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Mike Ryan, virüsün gözetim altında olduğunu söyledi.

Çin'de koronavirüsün ardından şimdi de domuz gribi görülmeye başlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkeleri tekrar endişeye sevk eden griple ilgili açıklama yaptı.

DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Mike Ryan, Çin'de son dönemde ortaya çıkan domuz gribinin yeni olmadığını, yakından takip edildiğini söyledi.

"VİRÜS YENİ DEĞİL, GÖZETİM ALTINDA"

Ryan, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bunun yeni virüs olmadığı konusunda insanlara güvence vermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Virüs gözetim altında." dedi.

ÇİNLİLER, G4 H1N1 TÜRÜ VİRÜS TESPİT ETTİ

Çinli bir grup araştırmacı, domuzlarda bulunan söz konusu gribi 2011 ile 2018 yılları arasında inceledi ve virüsün G4 H1N1 türü bir virüs olduğu tespit edildi.

"Sürekli alarmda olmamız gerekiyor." diyen Ryan, G4 genotipi üzerinde çok iyi şekilde gözetim yapmaya devam edilmesi gerektiğini, bunun gelecek aylarda ve yıllarda devam edeceğini umduklarını aktardı.

DSÖ yetkilisi, virüse karşı Çin ile iş birliği yapmak istediklerini sözlerine ekledi.