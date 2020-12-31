DSÖ: Daha ölümcül salgın, dünyayı yerle bir edebilir

DSÖ: Daha ölümcül salgın, dünyayı yerle bir edebilir

Koronavirüsün tehdit olarak devam edeceğini belirten DSÖ yetkilisi Ryan, "En büyük salgın bu değil" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), muhtemel yeni salgınlarla ilgili açıklama yaptı.

DSÖ Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan, koronavirüsün bir "uyandırma çağrısı" olduğunu söyledi.

DAHA ÖLÜMCÜL VİRÜS UYARISI

Daha ölümcül bir salgının dünyayı yerle bir edebileceğini belirten Ryan, "Salgın çok şiddetli oldu. Bu gezegenin her köşesini etkiledi ancak en büyük salgın bu değil." dedi.

İspanyol gribi, 1918-1919 yıllarında dünya genelinde 50 milyon kişinin ölümüne yol açmış, 20-40 yaşları arasında yüksek bir ölüm oranına neden olmuştu.

"TEHDİTLER DEVAM EDECEK"

Koronavirüsün ardından bilim, lojistik ve eğitim gibi alanlarda işleri nasıl daha iyi yapabileceklerini öğrendiklerini dile getiren Ryan, "Gezegen kırılgan. Giderek karmaşıklaşan küresel bir toplumda yaşıyoruz. Bu tehditler devam edecek." ifadesini kullandı.

"TEHDİT OLARAK KALACAK"

DSÖ yetkilisi, ayrıca aşı kampanyalarının başlamış olmasına rağmen virüsün hayatın bir parçası olmayı sürdüreceğini belirtti ve ekledi:

"Muhtemel senaryo, virüsün bir tehdit olarak kalacak olmasıdır. Ancak etkili bir küresel aşılama programı bağlamında çok düşük seviyeli bir tehdit olacak.

Yüksek etkinlikteki bir aşının varlığı bile, bulaşıcı bir hastalığı ortadan kaldırmanın garantisi değildir. Bu, üstesinden gelebilmemiz için çok yüksek bir çıta."



KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin paylaştığı son verilere göre, koronavirüsten 1 milyon 812 bin 226 kişi hayatını kaybetti.

83 milyon 70 bin 823 vaka görülürken, 58 milyon 870 bin 465 kişi sağlığına kavuştu.