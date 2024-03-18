DSÖ: Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus, bölgeye gıda girişine izin verilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Aksi halde 1 milyondan fazla Filistinlinin risk altında kalacağı belirtildi.

AA & Ensonhaber

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze konusunda uyarıda bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin ölüm bölgesine dönüştüğünü ve büyük kısmının imha edildiğini söylemişti.

Cenevre merkezli kuruluş, yeni bir uyarıda bulundu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan kıtlık ve bunun getireceği tehlikelere dikkati çekti.

Gıda uyarısı: 1 milyondan fazla kişi risk altında kalacak

İnsanların gıda yetersizliği nedeniyle hayatlarını kaybettiğini belirten Ghebreyesus, Gazze'ye gıda girişine izin verilmesi gerektiğini vurguladı:

Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor, daha fazla kişi hasta. Çok daha fazla gıdanın girişine izin verilmediği takdirde 1 milyondan fazla kişi risk altında

Yaşanan açlık 'kahredici'

Gazze'de yaşanan açlığın "kahredici" olduğunu ve kıtlık yaşanmasının an meselesi olduğunu bildiren Ghebreyesus, bunun kısa ve uzun vadede sağlık açısından tehlikeli sonuçları olabileceğini belirtti.

Ghebreyesus, 7 Ekim 2023 öncesinde Gazze'de nüfusa yetecek kadar gıdanın mevcut olduğunu ve yetersiz beslenmenin nadir görüldüğünü kaydetti.

BM yetkilisi: Gazze'ye girişime izin vermediler

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail yetkilileri tarafından Gazze'ye girişinin reddedildiğini söyledi.

Gazze'deki insani yardım çabalarından söz eden Lazzarini, "Bugünkü ziyaretimin insani müdahaleyi koordine etmesi ve iyileştirmesi gerekiyordu." dedi.

"Bu açlık insanlığımız üzerinde bir lekedir"

Lazzarini, şu ifadeleri kullandı:

Gözetimimiz altındaki bu insan yapımı açlık, kolektif insanlığımız üzerinde bir lekedir. Çok fazla zaman kaybedildi. Artık tüm kara geçişlerinin açılması gerekiyor. Açlık, siyasi iradeyle önlenebilir.

İsrail kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

UNRWA, 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.