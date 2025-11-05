DSÖ ve ortakları, Gazze'de 44 bin çocuk için sağlık hizmetleri sunmaya başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ateşkes sonrası hayatı yeniden normale döndürme çalışmaları devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gelecek hafta Gazze genelindeki 44 bin çocuğa yönelik sağlık hizmeti desteği sağlanacağını duyurdu.

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

"RUTİN AŞILAMA, BESLENME TARAMASI, BÜYÜME TAKİBİ"

"DSÖ, UNICEF ve UNRWA, gelecek hafta yaklaşık 2 yıldır süren çatışmalar nedeniyle hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerinden mahrum kalan Gazze genelindeki 44 bin çocuğa rutin aşılama, beslenme taraması, tedavi ve büyüme takibi sağlamaya başlayacak." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün, bu çabayı desteklemek için hasarlı veya yıkılmış 20 sağlık tesisini onardığını bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün ayrıca hizmet sunum noktalarının sayısını artırdığını ve Gazze'deki hayati sağlık altyapısını eski haline getirmeye çalıştığını belirtti.

"BARIŞ EN İYİ İLAÇ"

Ateşkesin sürdürülmesinin, bu çabanın başarısının yanı sıra Gazze'nin sağlık sistemini yeniden canlandırmak için de çok önemli olduğunu kaydeden Ghebreyesus, barışın, en iyi ilaç olduğunun altını çizdi.