DSÖ'den açıklama: Gazze'de sağlık hizmetlerine 5 ayda 410 saldırı oldu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerine yönelik saldırılarda 685 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik sistematik saldırıları devam ediyor.

Büyük yıkımın yaşandığı ve can kaybının giderek arttığı Gazze Şeridi'nde, hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bine yaklaştı.

Gece-gündüz demeden saldırılar sürerken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bir açıklamada bulundu.

"Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılarda 685 kişi öldü"

Sağlık merkezlerinin hedef alınmaması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "DSÖ, 7 Ekim'den bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 410 saldırıyı belgeledi. Bu saldırılar 685 kişinin ölümü, 902 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı." ifadesine yer verildi.

Saldırılarda 99 sağlık tesisinde hasar oluştuğu, 104 ambulansın da saldırılardan etkilendiği kaydedildi.

Siviller ve sağlık hizmetleri için çağrı

Söz konusu saldırıların yüzde 38'inin Gazze kentinde, yüzde 23'ünün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yüzde 28'inin de Han Yunus'ta gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "DSÖ, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, sivillerin ve sağlık hizmetlerinin aktif olarak korunması çağrısında bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Şifa Hastanesi'ne saldırı

İsrail ordusu, 18 Mart sabahı Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları ve yoğun silah sesleri eşliğinde baskın düzenlemişti.

Ordudan bu sabah yapılan açıklamada, baskının devam ettiği, şu ana kadar 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve alıkonulan 160 Filistinlinin de sorgulanmak üzere İsrail'e götürüldüğü bildirilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)